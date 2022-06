KV Oostende spreekt grote stijging abonnementsprijs tegen: "Klopt niet"

Er is heel wat te doen over de stijgende abonnementsprijzen in de Jupiler Pro League.

Bij KV Oostende zou de abonnementsprijs de voorbije vijf jaar volgens Het Laatste Nieuws met maar liefst 71 procent gestegen zijn. De club weerlegt op sociale media echter die cijfers. “Volgens een artikel in HLN steeg onze goedkoopste abonnementsprijs ten opzichte van vijf jaar geleden met 71%, van € 99 naar € 169”, laat de club weten. “Dit klopt echter niet want € 99 was de prijs van een studentenabonnement, wat de vergelijking niet juist maakt. De goedkoopste abonnementen waren toen € 149 en € 169. Dit betekent dat we dit seizoen € 20 of zelfs niét duurder zijn dan 5 jaar geleden. We behoren nog steeds tot de top 6 clubs met de goedkoopste abonnementen in de Pro League.”