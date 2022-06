Noa Lang over straffe keuze van Van Gaal en ophef in België: "Ik ben een entertainer" en "Ik dacht: showtime!"

Noa Lang weet ook wel dat hij onlangs serieus wat ophef teweeg bracht. Van Gaal bracht hem bij Oranje aan de aftrap van de Nations League-wedstrijd in en tegen Wales.

"Het was geen gemakkelijke wedstrijd, maar dat wisten we vooraf", reageerde Noa Lang bij de NOS na de nipte zege van Nederland (1-2). "We creëerden bijna geen kansen, maar zij ook niet. Voetballend gezien hebben we geen goede wedstrijd gespeeld, maar we hebben gewonnen."

Louis Van Gaal stelde elf andere spelers op dan in de wedstrijd tegen België. Wat dacht Lang toen hij dat te horen kreeg? " Showtime! Dan weet je: dit is de kans. Dit was voor mij een kans, dit was voor heel veel andere jongens een kans. Op een heel groot podium, tegen een lastige tegenstander. Laat het dan maar zien."

Niet ontevreden over prestatie

Hoe evalueerde hij dan zijn eigen wedstrijd? "Ik heb keihard gewerkt, ik heb veel meters gemaakt. Ik denk dat ik ook wel balvast was. Ik probeerde tenminste vooruit te voetballen, maar af en toe was het gewoon lastig. Het kan altijd beter, maar ik ben niet ontevreden over mijn eigen prestatie."

Lang kwam ook nog eens terug op zijn recente interview met spraakmakende uitlatingen. "Dit is gewoon zoals ik ben. Ik weet hoe er op is gereageerd. Ik geef zo'n interview ook met een knipoog. Als Noa Lang een interview geeft, krijg je Noa Lang. Ik denk dat heel veel mensen stiekem van zo'n interview genieten. Het zou wat zijn als je jezelf niet kan zijn in de voetballerij. Ik zeg gewoon wat ik denk. Ik ben ook een beetje entertainer."