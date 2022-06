Radja Nainggolan blijft de Rode Duivels volgen en is niet rancuneus tegenover de bondscoach: "Ik heb nooit gezegd dat Martinez ne slechte mens is, hé"

Radja Nainggolan is al een aantal jaren geen Rode Duivel meer. Toch volgt hij ze nog op de voet en is hij zeker niet rancuneus na zijn vervroegd en gedwongen pensioen als international.

“De meeste wedstrijden zie ik ook nog”, vertelt de Antwerp-middenvelder. “Maar de Na­tions League… Eigenlijk zijn dat geen matchen om naar te kijken, hé. Pas bij grote toernooien wordt het echt interessant. De match tegen Polen heb ik met één oog gezien. Die tegen Nederland volledig,” vertelt Nainggolan tegenover Gazet van Antwerpen.

Het was een pijnlijk moment in de carrière van Nainggolan dat hij niet geselecteerd werd voor het WK. Hij was toen op de toppen van zijn kunnen en presteerde zeer goed met AS Roma. Hij neemt Martinez niets kwalijk alleen de reden om hem niet mee op te nemen in de selectie daar blijft hij het moeilijk mee hebben. "Ik heb nooit gezegd dat Martinez ne slechte mens is, hé. Ook niet dat het een slechte trainer is. Maar de reden die hij opgaf om me niet te selecteren voor het WK, was gewoon om te lachen. Daar lach ik vandaag nog altijd mee: dat hij me niet dezelfde rol kon geven als bij AS Roma. Een speler die de halve finale van de Champions League speelt, heeft toch wel zijn plaats in een WK-selectie? Bon, hij zag dat anders. Nadat hij zijn keuze heeft gemaakt, heb ik gewoon ook mijn keuze gemaakt.”

Nainngolan zou uiteindelijk 30 keer het shirt van de Rode Duivels aantrekken en 6 doelpunten maken. Hij maakte zijn debuut op 29 mei 2009 in het 1-1 gelijkspel tegen Chili onder Frank Vercauteren.