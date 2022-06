Ronny Deila is de nieuwe coach van Standard: "Hij houdt van balbezit, creativiteit en beweging"

Standard heeft met Ronny Deila een nieuwe trainer binnengehaald die staat voor balbezit, creativiteit en beweging.

De Noor Ronny Deila zal de nieuwe trainer van Standard worden. In het verleden trainde hij Strømsgodset IF, Celtic Glasgow, Vålerenga Fotball en New York City FC. Bij Vålerenga was hij trainer van ex-KV Oostendespeler Amin Nouri. "Zowel op als naast het terrein werd hij echt gewaardeerd door de spelers. 'Hij had een bepaalde feeling met ons, hij begreep ons op een heel natuurlijke manier. Spijtig genoeg was de ploeg toen niet stabiel genoeg, dus hadden we ups en downs, maar zijn spelopvattingen waren echt interessant", legt Nouri uit bij Sport/Voetbalmagazine.

"Ronny houdt van balbezit. Hij wil voetballen, maar wel met een stevige fundering. Hij houdt ervan dat spelers aanvallend creatief zijn en daarvoor vraagt hij veel beweging en een hoog tempo. We werkten samen in 2018, maar toen al waren zijn ideeën dezelfde als diegene die nu het voetbal domineren. Hij is echt een goeie coach", besluit Nouri. Volgend seizoen staat er hem alleszins geen gemakkelijke opdracht te wachten bij Standard.