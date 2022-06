Debat van de week: pessimisme rond de Rode Duivels - en wie is voor u de belangrijkste Belg?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar de kansen van de Rode Duivels op het WK in Qatar binnen enkele maanden. En - mede ingegeven door de matige resultaten in de Nations League misschien wel - u bent daarin vrij pessimistisch. Meer dan 1 op 4 denkt dat de groep met Canada, Kroatië en Marokko al te moeilijk wordt, velen zien ons daarna sneuvelen tegen vermoedelijk Duitsland of Spanje. Deze week willen we nog even graag de bepalendheid van een aantal Rode Duivels onder de loep nemen. Wie is voor u dé meest bepalende Belg? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie is voor u de belangrijkste Rode Duivel? Courtois 25% De Bruyne 50% Lukaku 25% E. Hazard 0% Nog iemand anders (laat in reacties weten wie) 0%