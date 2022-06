OFFICIEEL: KV Mechelen plukt jeugdtalent opnieuw weg bij OH Leuven

Enkele dagen geleden kwam de 18-jarige Ilyas Lefrancq zelf met het nieuws dat hij na 6 jaar de deur achter zich toe trok bij OH Leuven. Nu is ook bekend naar waar hij trekt.

Want zopas maakte KV Mechelen de komst van de aanvallende middenvelder bekend. Lefrancq tekent Achter de Kazerne een contract voor twee seizoenen met een derde als optie.

Lefrancq begon als jeugdspeler bij KV Mechelen maar trok 6 jaar geleden naar OH Leuven. Onder Marc Brys mocht hij één keer speelminuten maken op de rechterflank. Maar de belofte-international van Marokko wou duidelijk meer en trekt nu dus opnieuw naar Mechelen.

"Ilyas staat gekend als een groot talent. Hij kan zowel op de flank als op 10 uit de voeten en is heel sterk in de één-tegen-één. Toen ik hem bezig zag bij de beloften was ik meteen onder de indruk", klinkt het bij sportief directeur Tom Caluwé.