Zulte Waregem gaat hard, assistenkoning is aanwinst nummer 4: "Blij dat ik terug in 1A aan de bak kan"

De deal was al eventjes in kannen en kruiken, maar nu is het eindelijk ook helemaal officieel. En zo blijft Zulte Waregem zaken doen.

Zulte Waregem heeft Nicolas Rommens overgenomen van RWDM. De verdedigende middenvelder tekende een contract voor drie seizoenen. Rommens was bij de beste spelers in 1B en werd uiteindelijk ook assistenkoning in de reeks met elf bepalende passes. Heel blij "Ik ben heel blij dat ik terug in 1A aan de bak kan. Essevee geeft mij deze kans en ik kijk er dan ook enorm naar uit om mij te tonen op het hoogste niveau. Ik ben heel goed ontvangen door spelers en trainers en kom hier terecht in een zeer familiale en warme club", aldus Rommens op de clubwebsite. Na Oleksandr Drambaiev, Borja Lopez en Stan Braem is Rommens al de vierde aanwinst voor Essevee. Met Sangare zit er nog een naam in de pijplijn.