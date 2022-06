PSG opent z'n transferwindow: goudklompje FC Porto op weg naar de Franse hoofdstad

Het is een kwestie van uren voor PSG zijn allereerste transfer van de zomer aan het publiek zal kunnen voorstellen. Naar verluid leggen de Parijzenaren namelijk 40 miljoen euro op tafel voor Vitinha, een talent van FC Porto. Bij 40 miljoen euro moet Porto hem loslaten want dat staat in z'n contract.

De 22-jarige Portugees speelde 30 competitieduels voor Porto en eindigde als tweede achter Sporting CP. Met twee goals en drie assists in de competitie maakte de centrale middenvelder indruk op het Portugese kampioenschap. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Wolverhampton en hij is op jonge leeftijd ook al Portugees international.

Paris Saint-Germain have already prepared for medical tests and paperworks to complete Vitinha deal with FC Porto. Deal wanted by Luís Campos, his first signing will be Portuguese. ⭐️🇵🇹 #PSG



One English club was interested in Vitinha but been told it was not Man United.