OFFICIEEL: De nieuwe Deniz wordt Dennis bij Union SG

Nu dat Deniz Undav deze zomer vertrekt naar de Premier League moest Union op zoek naar aanvallende versterking. Deze hebben ze opnieuw in Duitsland gevonden.

Dennis Eckert heeft en contract voor drie seizoenen met een optie op nog een bijkomend jaar getekend bij Union. De 25- jarige Duitse aanvaller komt over van Ingolstadt uit de tweede Bundesliga. In de jeugd kwam hij uit voor FC Köln, Aachen en Mönchengladbach.

Union wordt niet zijn eerste buitenlands avontuur want hij was al eerder actief in Spanje bij Celta de Vigo en in Nederland bij Excelsior Rotterdam.

“Ik ben trots dat ik nu deel kan uitmaken van de Union-familie. Van bij de eerste contacten voelde ik een enorm positieve sfeer rond deze club. Ik kan niet wachten om te spelen in dit unieke stadion met de enthousiaste fans”, verklaart Dennis Eckert zijn overstap naar Union op de website van de club.