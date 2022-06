'Will Still wil Standard heel snel verlaten voor oude job'

De kans dat Will Still nog lang op Sclessin rondloopt lijkt bijzonder klein.

Will Still was vorig seizoen sinds oktober assistent bij Standard. Hij vervoegde toen de staff van de nieuw aangestelde Luka Elsner die Mbaye Leye verving.

Still kwam over van Reims waar hij assistent was sinds juli. Op dat moment werd Still ook gelinkt aan een job bij Anderlecht, waar hij Craig Bellamy zou kunnen vervangen.

Volgens La Dernière Heure lijkt Still de terugkeer te maken naar Reims als T2. De ploeg is op zoek naar een nieuwe assistent.