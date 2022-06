'Zaakwaarnemer van Tammy Abraham zorgde bij transfer voor héél speciale constructie om zakcentje bij te verdienen'

Tammy Abraham heeft er een uitstekend seizoen opzitten bij AS Roma. Het is vreemd dat er geen transfergeruchten zijn rond de aanvaller. Alhoewel?

De geïnteresseerde clubs zijn er dan misschien wel, maar Tammy Abraham heeft het naar zijn zin in Rome. Bovendien zit zijn zaakwaarnemer ook niet meteen op een transfer te wachten. Dat kwamen de Italiaanse media te weten.

Neil Fewings heeft namelijk een héél speciale constructie uitgetekend bij de transfer van Abraham van Chelsea FC naar AS Roma. Per transferperiode dat de aanvaller in Rome blijft krijgt hij… een bonus van 400.000 euro.

Terugkoopoptie

Een mooi extraatje om ervoor te zorgen dat de Engelsman op zijn plaats blijft zitten. Al kan het in 2023 wél mislopen. Chelsea heeft dan namelijk een terugkoopoptie. Al zien we The Blues niet meteen tachtig miljoen euro ophoesten.