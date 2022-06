Club Brugge twijfelt over culttransfer van het jaar: Carroll moet niet te veel hopen

Het nieuws deed toch wel wat wenkbrauwen omhoog gaan: Andy Carroll werd gisteren medisch getest bij Club Brugge. De spits met naam en faam zijn carrière zit in het slop en blauw-zwart zou mogelijk een reddingsboei gooien. Maar daar twijfelen ze toch...

Volgens Het Nieuwsblad moet Club vandaag beslissen of ze Carroll een testperiode aanbieden, maar het lijkt erop dat ze dat niet gaan doen. Carroll is wel een spits die als kopper jarenlang furore maakte in de Premier League, maar het is natuurlijk ook een investering.

De spits van 1m93 kreeg bij Reading en West Brom in de Engelse tweede klasse zijn carrière niet weer op het spoor. Met de 29-jarige Benik Afobe heeft de landskampioen trouwens een ander ijzer in het vuur liggen. Dat dossier zou vandaag wel eens officieel afgerond kunnen worden.