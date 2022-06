Beerschot neemt afscheid van groeibriljant, middenvelder trekt naar Engeland

Op de eerste training van Beerschot in voorbereiding op het seizoen in 1B verscheen hij nog, maar ondertussen is hij er definitief vertrokken.

De voorbereiding op het nieuwe seizoen begon enkele dagen geleden bij Beerschot mét Ismaila Coulibaly op het trainingsveld. Sheffield Hij moest terugkeren naar moederclub Sheffield United, dat hem de voorbije twee seizoenen uitleende aan De Mannekes, maar was nog aan het wachten op de juiste papieren. Die zijn inmiddels in orde, weet Gazet van Antwerpen. En dus trekt de middenvelder nu definitief naar Sheffield, waar hij een eerlijke kans zal krijgen om te spelen. In het andere geval zal hij opnieuw uitgeleend worden.