TOTW: Dit is ons dreamteam voor de Rode Duivels op het WK in Qatar

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. Maar we blikken ook al eens vooruit richting het WK in Qatar binnen enkele maanden. Hoe zouden we de Rode Duivels daar opstellen?

Een experiment met vier verdedigers, een middenveld met drie en De Bruyne daarin met een iets vooruitstrevender rol met Witsel en Tielemans pakweg in steun? Of Witsel die in de verdediging zakt?

Het zou een goed idee zijn, maar Roberto Martinez wil niet plots gek gaan doen. En dus zijn we ietwat gebonden aan zijn 3-4-3 in de keuzes, al kan flexibiliteit ook nog steeds van de spelers komen op het moment zelf.

Doel

In doel posteren we Thibaut Courtois. Ook al heeft Simon Mignolet de voorbije jaren bij Club Brugge en de Rode Duivels bewezen ook heel wat in zijn mars te hebben, aan Courtois - wereldklasse, misschien zelfs de beste van de wereld - kan ook hij niet tippen.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie sterke beren. De ervaring van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen hebben we echt wel nodig, terwijl Leander Dendoncker in de voorbije interlandperiode bewees een nuttige optie te kunnen zijn centraal achterin.

Middenveld

Op de vleugelbacks kiezen we in de huidige vorm voor Yannick Carrasco en Timothy Castagne, terwijl we centraal op het middenveld de doorbraak van Tielemans zagen en we vooral nog steeds de kwaliteiten van Witsel. Hij kan ook terugzakken in balverlies en voor extra flexibiliteit zorgen.

Aanval

Voorin uiteraard Romelu Lukaku in de spits, geflankeerd door Kevin De Bruyne en Eden Hazard. Het laatste kunstukje van het gouden trio, dat in een vrije rol misschien opnieuw wat meer tot zijn recht kan komen. Vanuit de omschakeling en knallen maar. Met Doku, Trossard, Batshuayi, ... zijn er nog mensen die het verschil kunnen maken achteraf.

Dat levert dan onderstaand elftal op: