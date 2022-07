Club Brugge trekt kaart van jonge linksachter van Ajax, volgens Nederlanders is transfer dichtbij

Club Brugge heeft een nieuwe linksachter op het oog. Het gaat om Anass Salah-Eddine, een 20-jarig jeugdproduct van Ajax.

Salah-Eddine speelde zijn matchen voor Jong Ajax, in de Nederlandse tweede klasse, maar maakte ook al zijn debuut voor het A-team. Bij Ajax zal hij het moeilijk hebben om door te breken en dus is een transfer aan de orde.

Zijn marktwaarde ligt rond de 300.000 euro. Het is nog niet duidelijk of hij voor het beloftenteam of voor de eerste ploeg gehaald zou worden. Met Sobol, Meijer en Ricca heeft Club al drie linksbacks.