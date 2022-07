Ex-speler KRC Genk (40) in cel op verdenking van cocaïnehandel

Hij was ooit een spelmaker die ei zo na helemaal doorbrak in het profbestaan en ook als coach was hij aan een opmars bezig, maar nu zit hij in de gevangenis voor cocaïnehandel.

Het was opmerkelijk nieuws eerder deze week: Davide D. stopte om persoonlijke redenen met zijn job als coach bij Esperanza Pelt. De 40-jarige ex-speler van Genk, MVV en Tongeren had er nochtans een goed seizoen opzitten en leek dus verder te gaan doen. Cocaïnehandel Ondertussen is geweten wat er aan de hand is. Davide D. zit in de cel op verdenking van cocaïnehandel. "Mijn cliënt ontkent alle aantijgingen", is advocate Yasmine Driessen duidelijk in een reactie bij Het Nieuwsblad. De krant weet verder dat Davide D. in 2013 ook al eens in opspraak kwam en toen zes maanden cel en een boete van 6000 euro kreeg voor betrokkenheid bij een wietplantage.