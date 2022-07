Waarom het kan stuiven in het Lotto Park volgend seizoen: Mazzu-time + het belang van Anderlechtinvallers

Statistieken zeggen niet alles, maar je kan er wel wat mee. Op basis van het vorige seizoen zouden we wel eens spektakel kunnen krijgen in het Lotto Park dit seizoen.

Enerzijds is er de factor Félice Mazzu. Naar hem werd ooit Mazzu-time vernoemd, omdat hij er bij Charleroi in slaagde zijn spelers in de slotfase te laten scoren om zo nog puntengewin te behalen. En ook afgelopen seizoen was hij bij Union van belang.

Er werd vaak laat in de wedstrijd gescoord en zo extra punten gepakt. Union kwam in de reguliere competitie 11 keer op achterstand, maar kon dan toch nog vier keer winnen en twee keer gelijkspelen.

14 op 33 na een achterstand dus, geen enkele ploeg in de Jupiler Pro League doet beter, enkel Club Brugge komt een beetje in de buurt.

Anderlechtinvallers

Anderzijds zijn er de invallers van Anderlecht. Geen ploeg in de Jupiler Pro League scoorde afgelopen seizoen meer goals en assists met zijn invallers.

Benito Raman en Francis Amuzu waren de vaandeldragers, maar het was bijna een continue stroom aan doelpunten van spelers die het veld betraden.

© photonews

Drie keer leverde dat ook zeker extra punten op, goed voor vier eenheden bonus. Als Mazzu en Anderlecht dat aan elkaar kunnen koppelen, dan zal het stuiven in de slotfase.

Sowieso is Mazzu een veeleisende coach die er de pees zal opleggen en nog iets zal willen zien in het einde van de wedstrijd. Ook het publiek zal daar dan weer van smullen.

Ter informatie alle goals en assists van invallers bij Anderlecht afgelopen seizoen:

Anderlecht – Seraing 3-0

Thelin 1-0, Amuzu 3-0

Anderlecht – KV Mechelen 7-2

Verschaeren 6-1 (assist Zirkzee), Amuzu 5-1, Zirkzee 7-1 (assist Amuzu)

KV Oostende – Anderlecht 2-2

Raman 2-2

Anderlecht – Club Brugge 1-1

Raman 1-1

Anderlecht – Beerschot 4-2

Ashimeru 4-1 (assist Zirkzee)

Seraing – Anderlecht 0-5

El Hadj 0-4 (assist Raman)

Raman 0-5

Anderlecht – STVV 2-0

Ashimeru 2-0 (assist Raman)

Club Brugge – Anderlecht 2-2

Amuzu 1-1

Assist Raman 1-2 (Hoedt)

Beerschot – Anderlecht 0-7

Raman 0-5

Raman 0-6 (assist Ashimeru)

Amuzu 0-7

Anderlecht – Eupen 4-1

Raman 4-1

Anderlecht – Oostende 3-0

Raman 3-0 (assist Amuzu)

Anderlecht – Charleroi 4-0

Amuzu 3-0