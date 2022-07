Dessers terug bij KRC Genk, maar voor hoelang? "Ik sluit niets uit, ook Feyenoord niet"

Na een meer dan geslaagde uitleenbeurt aan Feyenoord is Cyriel Dessers (27) terug in Genk beland. Maar zal dat na 1 september nog het geval zijn?

Cyriel Dessers hield veel goede herinneringen over aan zijn uitleenbeurt aan Feyenoord. "Het was het schoonste jaar in mijn carrière. Ik ben er een betere voetballer geworden, leerde er omgaan met de druk om voor 50.000 mensen te voetballen en speelde een Europese finale. Heel veel topspelers kunnen dat niet zeggen."

De vraag is of Dessers zich dit seizoen helemaal kan doorzetten bij Racing Genk. Als de Nigeriaanse spits tenminste aan de slag blijft bij de Limburgers. "Vorig jaar was het wachten tot 31 augustus, dit jaar zou ik graag vroeger duidelijkheid hebben", knipoogt Dessers bij HLN.

"Ik heb overigens altijd waardering vanuit Genk gevoeld, zeker van Dimitri (de Condé, red.). Dat is ook een van de redenen waarom ik hier niet met tegenzin zit. Ik houd alle opties open. Ook met Feyenoord heb ik nog steeds heel goed contact. Ik hoor de trainer regelmatig, ook die deur is dus nog niet helemaal dicht", besluit Dessers.