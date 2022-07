Opmerkelijk! Beveren annuleert oefenpot tegen Kortrijk: geen enkele doelman beschikbaar

Vrijdagmiddag zou Beveren een oefenduel afwerken tegen KV Kortrijk. Zou, want de Leeuwen bliezen de wedstrijd af. De reden: Beveren heeft geen enkele fitte doelman ter beschikking.

Coach Wim De Decker zag met Bil Lathouwers (Beerschot) en Nordin Jackers (OH Leuven) twee doelmannen vertrekken in het tussenseizoen. Brent Gabriël is op dit ogenblik de enige doelman in de A-kern, maar de 23-jarige doelman ligt in de lappenmand.

Tot overmaat van ramp geldt hetzelfde voor de doelmannen in de B-kern, zo laat Beveren weten op haar website.

Hierdoor kon Beveren niets anders dan de oefenwedstrijd tegen KV Kortrijk af te blazen. De Kerels zullen zaterdag (in Harelbeke) oefenen tegen Virton.