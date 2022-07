Thorstvedt neemt afscheid van Genkse fans: "Eens een Genkie, altijd een Genkie"

Kristian Thorstvedt heeft na twee jaar afscheid genomen van KRC Genk. De Noor had op Instagram nog een boodschap voor de fans: "Heel dankbaar voor de momenten die we meemaakten."

“Hey Genkies, de tijd om vaarwel te zeggen is aangebroken”, sprak de Noor. “Mijn tweeëneenhalf jaar in Genk is een periode waar ik met volle teugen van heb genoten, ook al waren er wat ups-and-downs. Ik ben heel dankbaar voor de momenten die we samen hebben meegemaakt. Ik hoop dat ik jullie kan terugzien in de toekomst. Want zoals je weet: eens een Genkie, altijd een Genkie. Forza Racing.”