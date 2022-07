Ex-speler Racing Genk en Anderlecht krijgt eerste profcontract bij PSV: "Basisspeler worden en titels pakken"

Leuk nieuws voor Ismael Saibari (20). De jonge Antwerpenaar werd door PSV beloond voor zijn sterke prestaties met een nieuw contract én de overstap naar de A-kern.

Ismael Saibari werd geboren in Spanje en heeft naast de Spaanse ook de Marokkaanse nationaliteit. De technisch onderlegde middenvelder groeide echter op in het Antwerpse. Van Willebroek-Meerhof en Germinal-Beerschot ging het voor Saibari langs de academies van Anderlecht en Racing Genk. Het was PSV dat Saibari in de zomer van 2020 kwam wegplukken uit Limburg.

De voorbije twee seizoenen speelde Saibari in totaal 50 wedstrijden voor Jong PSV, dat in de tweede klasse uitkomt. Daarin was de Antwerpenaar goed voor acht doelpunten en elf assists.

Vanaf nu maakt Saibari deel uit van de A-kern van de Eindhovenaren. "Het was mijn doel om door te stoten naar de A-kern en dat heb ik nu bereikt. Nu wil ik uitgroeien tot een basisspeler bij PSV 1 en titels pakken", vertelt de offensieve middenvelder aan het mediateam van PSV.