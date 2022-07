Loting derde voorronde Conference League: Anderlecht tegen Armeense of Estse ploeg, Antwerp sowieso naar het noorden

In de potten van de derde voorronde van de Conference League zaten zowel Anderlecht als Antwerp. The Great Old moet wel eerst nog voorbij het Kosovaarse Drita.

Anderlecht speelt op 4 augustus eerst uit tegen het Armeense Ararat Armenia of tegen het Estse Paide Linnameeskond. Op 11 augustus staat de terugmatch op het programma. Opvallend: Ararat Armenia is een ploeg die pas sinds 2017 bestaat, maar wel al twee titels won. Als Antwerp Drita kan uitschakelen, treft het de winnaar van het duel tussen het Finse Seinäjoen en het Noorse Lilleström.