OFFICIEEL: Fabio Silva is van Anderlecht: "Combineert fysieke intensiteit en grinta met scorend vermogen"

Anderlecht heeft zijn slag thuisgehaald. Zoals aangekondigd komt Fabio Silva naar het Lotto Park. Paars-wit huurt de Portugese spits voor één seizoen van Wolverhampton. De deal is rond op zijn verjaardag: hij wordt vandaag 20.

Silva genoot zijn opleiding bij SL Benfica en FC Porto. Hij stond meteen te boek als een erg groot talent en reeg als jongeling al de records aan elkaar. In augustus 2019 werd hij dankzij een invalbeurt tegen Gil Vicente de jongste speler ooit voor FC Porto in de competitie. Even later herhaalde hij dat kunstje op het Europese toneel, toen hij mocht invallen tegen Young Boys Bern in de UEFA Europa League. Uiteindelijk kroonde Fábio zich ook tot de jongste debutant en de jongste doelpuntenmaker ooit bij Porto FC.

Sinds zijn overstap naar Engeland in 2020 speelde Fábio in 62 wedstrijden voor Wolverhampton Wanderers FC en wist hij er 4 goals en 6 assists af te leveren. Ook voor de Wanderers werd hij de jongste speler ooit die in de Premier League de netten deed trillen.

"Fabio staat bekend als één van de meest getalenteerde spitsen van zijn generatie in Europa", aldus CEO Peter Verbeke. "Hij combineert fysieke intensiteit en grinta met scorend vermogen. Hoewel hij nog maar net 20 jaar is geworden, heeft hij toch al 2 jaar ervaring in de Premier League. De komst van Fabio is belangrijk omdat we heel veel wedstrijden op korte termijn moeten afwerken én omdat we op 3 fronten willen strijden.”