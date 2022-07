'Club Brugge drong wekenlang aan, maar grijpt er naast: winger trekt naar Eredivisie'

Al een kleine maand aasde Club Brugge op hem, maar nu lijkt een en ander toch een andere wending te gaan nemen.

Zoals we eind juni al aankondigden, zit Club Brugge nog altijd op het spoor van Christos Tzolis, een Griekse winger van Norwich City.

Tukker Time

De 20-jarige winger is al sinds de winter van 2021 in beeld bij Club Brugge, maar toen zat hij nog bij PAOK. Dat mislukte dus, maar de 20-jarige Griek is altijd in beeld gebleven.

En ook deze zomer bleven ze maar proberen om hem binnen te halen, maar The Athletic heeft nu bijzonder nieuws te melden. Zo zou Twente hem nu beet hebben.