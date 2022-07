Conte beschuldigt coach van Bayern München: "onrespectvol"

Antonio Conte heeft stevig uitgehaald naar zijn collega Julian Nagelsmann. De Italiaan vond de opmerkingen van Nagelasmann over Tottenham-spits Harry Kane "onrespectvol".

Bayern München zag afgelopen week zijn absolute wereldster Robert Lewandowski vertrekken. De Pool zocht naar een nieuw avontuur en vond dat bij Barcelona. De Duitsers zijn daarom op zoek naar een nieuwe aanvalsleider. Bayern-coach Nagelsmann liet eerder weten dat hij een transfer van Harry Kane niet uitsluit.

Antonio Conte kon die opmerkingen niet smaken. Conte vindt dat een coach niet over spelers van andere ploegen moet spreken. Afwachten of Bayern München echt overgaat tot actie om Kane binnen te halen. Bij Tottenham is de boodschap nochtans duidelijk: "Harry Kane is niet te koop."