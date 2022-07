AC Milan-legende dol op veelzijdigheid De Ketelaere: "Potentieel om uit te groeien tot niveau De Bruyne of Kroos"

Charles De Ketelaere is nog geen speler van AC Milan, maar zijn kwaliteiten worden wel reeds druk besproken in Italië.

In La Gazzetto dello Sport komt Demetrio Albertini (50) aan het woord. De Italiaan speelde als middenvelder veertien jaar voor het eerste elftal van Milan, nadat hij doorstroomde vanuit de jeugd. Albertini pakte met Milan vijf keer de titel, veroverde twee keer Europacup I en één keer de Champions League.

Kortom: als iemand met zijn status spreekt, wordt er wel geluisterd. "De Ketelaere is niet enkel getalenteerd, hij stelt zich ook ten dienste van de ploeg. Ik denk dat hij het potentieel heeft om te groeien tot niveau van De Bruyne of Kroos. Dat zijn verschillende types van spelers, maar zijn beiden wel in staat om uit te blinken in positiewissels. Dat is modern voetbal."

Al veel Champions League-ervaring

"In mijn tijd was Boban één van de weinigen die voetbal op die manier kon lezen", gaat Albertini verder. "De Ketelaere is een totaal andere speler als Boban, maar net zo veelzijdig. Hij kan in zijn voetsporen treden. Op zijn 21ste heeft De Ketelaere al meer Champions League-ervaring dan vele spelers uit de huidige Milan-kern. Bovendien zal hij groeien onder coach Pioli, die al zo veel spelers beter maakte."