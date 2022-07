Karel Geraerts met Union SG in eerste thuiswedstrijd: "Goede dag moeten hebben"

Vrijdagavond speelt Union SG voor het eerst onder trainer Karel Geraerts in eigen huis. Tegenstander is Charleroi.

Na het gelijkspel tegen Sint-Truiden op de openingsspeeldag wil Karel Geraerts met Union SG de drie punten thuishouden tegen Charleroi.

Simon Adingra is de man die vorige week scoorde en dat best nog eens mag overdoen voor Geraerts. “Hij vertelde me vorige week dat hij bijna altijd mooie goals maakt. Of we dus nog zulke pareltjes zullen zien? Dat kan zeker. Maar of hij een attractie kan worden, valt af te wachten. Hij is nog erg jong: geef hem de tijd en het krediet om af en toe ook een mindere partij te spelen”, zegt Geraerts aan Het Nieuwsblad.

De eerste thuismatch voor Geraerts, het moet iets moois worden. “Ik heb altijd al uitgekeken naar mijn eerste thuiswedstrijd. Iedereen weet dat ik het stadion en het publiek fantastisch vind, de sfeer is steeds geweldig. Ik ben enorm ongeduldig om er aan te beginnen.”

Charleroi is echter geen gemakkelijke tegenstander. “Het is een ploeg met veel kwaliteit, en Charleroi speelt ook echt voetbal. Ze hebben vaak erg goede ideeën, met dank aan hun coach Edward Still. We zullen sterk moeten zijn, want ze hebben erg goede spelers. Vorig seizoen klopten we hen twee keer, dus Still zal zijn spelers daarmee motiveren. We zullen allemaal een goede dag moeten hebben.”