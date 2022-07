Vanhaezebrouck gelooft niet in complot tegen Gent en hemzelf: "Een orgaan dat iemand viseert... Nee, dat wil ik niet geloven"

"Ik wil eigenlijk over STVV praten...", zei Hein Vanhaezebrouck in het begin van zijn persconferentie. Maar ja, iedereen weet dat je niet al te veel moet aandringen om HVH zijn mening te laten spuien. En uiteraard ging het over de twee niet-gefloten strafschoppen op Standard.

Vanhaezebrouck haalde de schouders eens op en begon eraan. “We waren van plan om met een propere lei te starten. Er was niet echt iets gebeurd maar we hoopten dat het zou verbeteren. Weliswaar met een schorsing voor mezelf", noteerde Het Nieuwsblad. "En er hangt nog een zwaard van Damocles boven mijn hoofd: er hangt nog een voorwaardelijke schorsing van twee weken boven mijn hoofd omdat je de waarheid zegt." "Dat kan in een democratisch land als België. Gelukkig was ik gewoon thuis en hoorde ik de analisten, de commentaren, iedereen eigenlijk zeggen dat je een strafschop moet krijgen voor dat handspel. De commentatoren schoten bijna in de lach, ze konden niet geloven dat niemand tussenkwam van het referee niveau.” Ze zijn te veel bezig met beschermen in plaats van verbeteren Er werd door bepaalde analisten zelfs geopperd dat er een heksenjacht aan de gang is vanuit het scheidsrechtersmidden tegen Gent en Hein zelf. “Ik geloof dat niet: vorig jaar zeiden ze, refs, ze zijn je aan het zoeken. Ze spreken vaak over jou. Maar een orgaan dat iemand viseert, nee dat wil ik niet geloven..." "Tegen Genk vorig jaar had ik dat gevoel wel, vandaar ook mijn felle reactie. Ik wil het evenwel niet geloven. Als de neutraliteit van de refs niet overeind blijft. Tja, dan heb je robots nodig hé. Al zijn ze dat ook al van plan op het WK natuurlijk.” De nieuwe start van het Referee Department kreeg zo al snel een fikse knauw. "Maar dat viel te verwachten want als je niets verandert van wat er fout liep, tja… Het grootste probleem is dat ze teveel bezig zijn met beschermen in plaats van verbeteren. Ze doen veel te weinig om de arbitrage en de VAR-interventies te verbeteren. Als je dat doet, moet je ook niet meer zoveel mogelijk beschermen."

