Lamkel Zé heeft nieuwe bestemming gekozen, maar nog geen akkoord op clubniveau

Didier Lamkel Zé is bezig aan zijn laatste contractjaar bij Antwerp. Toch is het een uitgemaakte zaak dat de Kameroener niet meer zal uitkomen voor de Great Old. Lamkel Zé mag/moet vertrekken.

Het Nieuwsblad laat weten dat er Turkse interesse is voor Lamkel Zé. Abha Club (Saoedi-Arabië) duwde door voor de wispelturige aanvaller, maar daar had Lamkel Zé geen zin in.

De Kameroener heeft zijn zinnen immers gezet op Omonia Nicosia, vorig seizoen nog tegenstander van de Great Old in de voorronde van de Europa League. Didier Lamkel Zé wil maar wat graag verkassen naar de Cypriotische topclub. Probleem is wel dat er op clubniveau nog geen akkoord is bereikt. Tot dusver bood Omonia Nicosia onvoldoende voor de aanvaller, waardoor Antwerp vooralsnog het been stijf houdt.