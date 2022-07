Casper Nielsen spreekt over timing van transfer én basisplek: "Als Club aanklopt, moet je niet twijfelen"

Casper Nielsen maakte tijdens de zomermercato de overstap van Union SG naar Club Brugge. Zondagmiddag om 16 uur speelt Club Brugge op Eupen, wellicht met Casper Nielsen meteen in de basiself.

Casper Nielsen maakte de overstap naar Club Brugge, al ging dat niet zonder slag of stoot. In een interview met Het Nieuwsblad geeft Nielsen de timing van de transfer aan.

“Club heeft mij pas na de titelstrijd benaderd”, laat hij weten. “Ik heb daar veel respect voor. Had het dat tijdens de play-offs gedaan, was dat misschien in mijn hoofd gekropen. Als Club aanklopt, moet je niet twijfelen. Dit was altijd mijn prioriteit, ondanks de interesse van andere ploegen.”

De verwachting is dat Nielsen zondag ten nadele van Ruud Vormer in de basiself staat bij blauwzwart. Dat hij vorige week op de bank begon was een bewuste keuze.

“De coach wou mij beschermen. Ik had een hectische week achter de rug, met zware medische en fysieke testen en veel nieuwe dingen. Maar ik was enorm opgewonden om in te vallen. Op Eupen starten? Ik ben er alvast helemaal klaar voor, maar de coach kiest.”