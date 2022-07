Fabio Silva sprak met Rode Duivel over uitleenbeurt aan RSC Anderlecht

Dat Fabio Silva een van de grote lievelingen van het Anderlechtpubliek zal worden lijkt nu al zeker.

Silva viel in de openingsmatch van Anderlecht een klein kwartiertje in en hij kreeg meteen de nodige appreciatie van het publiek.

Aan een deal met Anderlecht heeft hij niet lang getwijfeld. “Toen ik hoorde dat een uitleenbeurt tot de mogelijkheden behoorde, was Anderlecht voor mij de eerste keuze. Als je ziet wie hier allemaal is doorgebroken…”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Al sprak hij eerst nog met een Rode Duivel. “De laatste jaren jongens als Zirkzee en Nmecha, maar in een verder verleden ook Lukaku en Dendoncker. Toen ik tekende, heb ik nog met Leander gesproken. Doe je best maar wat, hé, zei hij.”