OFFICIEEL: Sander Coopman gaat zijn carrière herlanceren bij SK Beveren

De laatste jaren werd de carrière van Sander Coopman geteisterd omwille van blessures. Nu begint hij aan een nieuw hoofdstuk bij SK Beveren.

Twee zware knieblessures zorgden ervoor dat Sander Coopman zijn periode bij Antwerp geen succes werd. De aanvallende middenvelder, die zijn jeugdopleiding bij Club Brugge en Zulte Waregem genoot, kwam amper tot 13 wedstrijden voor de 'Great Old'.

Nadat zijn contract op 30 juni afliep bij Antwerp kreeg hij de kans om mee te trainen bij SK Beveren en hij kon de Waaslanders overtuigen. Hij tekent een éénjarig contract bij de club uit 1B.

CEO Antoine Gobin: “Vanaf het moment dat Sander bij ons begon te trainen, zagen we zijn kwaliteiten. Hij heeft de laatste jaren veel pech gehad en we zijn blij dat we een hongerige, gemotiveerde speler hebben gevonden. Het verheugt ons dat hij bij ons zijn volgende stap in zijn carrière wil zetten en dat hij deel zal uitmaken van onze geel-blauwe familie.”