OFFICIEEL: Beerschot huurt verdediger bij Westerlo: "Kan heel belangrijke speler worden voor de club"

Beerschot heeft zich voor komend seizoen versterkt met Léo Seydoux. De 24-jarige Zwitser komt op huurbasis met aankoopoptie over van Westerlo.

Seydoux doorliep zijn jeugdopleiding bij FC Remaufens, FC Bulle, FC Fribourg om vervolgens de overstap te maken naar Young Boys Bern. Daar maakte hij in 2018 zijn debuut in de A-kern tegen FC St. Gallen. In 2019-2020 werd hij uitgeleend aan Neuchâtel Xamax FCS, in het seizoen 2020-2021 bracht hij de eerste helft van het seizoen opnieuw door bij Young Boys Bern, voor hij in januari 2021 naar KVC Westerlo trok in 1B.

“Léo is een speler met de nodige ervaring in 1B”, vertelt technisch manager Sander Van Praet op de clubwebsite. “Seydoux is opnieuw een speler die aansluit bij de speelstijl van onze coach. Léo is een speler met een groot loopvermogen dat hij koppelt aan offensieve impulsen. We zijn er van overtuigd dat Léo een belangrijke speler zal zijn voor onze club.”

“Beerschot gaf me onmiddellijk een goed gevoel”, vertelt Léo Seydoux. “Dat de club met voorsprong het meest aantal abonnees heeft, maakt me enorm enthousiast! Ik kijk er naar uit om voor hen te spelen.”

“Ik heb mijn beste niveau nog niet laten zien in Belgë. Ik heb in mijn eerste seizoen bij KVC Westerlo alles gespeeld. Vorig seizoen heb ik hen kunnen helpen met het kampioenschap naar 1A. Ik hoop dat ik dit met Beerschot opnieuw kan doen. Ik voel hier bij Beerschot ook de nodige ambitie en het vertrouwen.”

“Wat ik verwacht van de Challenger Pro League? De competitie ken ik in ieder geval”, zegt Seydoux. “Het is natuurlijk geen eenvoudige reeks, het is ook afwachten welke rol de U23-teams gaan spelen in dit verhaal. Maar ik kijk reikhalzend uit om er opnieuw aan te beginnen, het begint te kriebelen.” Sluit een enthousiaste Seydoux af.