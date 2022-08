Oud-ploegmaat van Noa Lang speelt bij Paide: "Heeft niks met zijn voetbalkwaliteiten te maken"

Bij Paide Linnameeskond speelt met Deabeas Owusu-Sekyere iemand die bij de jeugd van Ajax nog met Noa Lang samenspeelde.

De Nederlander met Ghanese roots is ongetwijfeld de beste speler die Paide in huis heeft. Hij kent Anderlecht en de Belgische competitie wel.

Bij Ajax speelde hij ook samen met Noa Lang. “Hij kwam toen van Feyenoord, wat niet evident was”, herinnert Owusu-Sekyere zich bij Het Nieuwsblad. “Ik ga niet zeggen dat hij een slechte attitude had, maar hij had wel een karaktertje. Hij zei wat hij dacht. Als hij bij Ajax niet geslaagd is, heeft dat niks met zijn voetbalkwaliteiten te maken.”

Over de kansen tegen Anderlecht is Owusu-Sekyere duidelijk. “Ik ben een eerlijke jongen: Anderlecht is van een ander niveau dan wij - je moet onze budgetten nog maar vergelijken. Iedereen denkt dus dat Anderlecht makkelijk gaat winnen. Maar ik kan beloven dat wij alles gaan geven.”