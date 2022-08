Vincent Mannaert ziet bui hangen: "We zullen tijd nodig hebben"

Club Brugge zal deze zomermercato heel wat inkomende en uitgaande transfers gedaan hebben, met alle gevolgen van dien.

In een interview met Humo, afgenomen voor CDK definitief naar AC Milan verkaste maar nu pas gepubliceerd, geeft hij aan dat het niet evident wordt voor blauwzwart.

“Het is goed mogelijk dat we tegen het einde van deze transferperiode afscheid hebben moeten nemen van sterkhouders Charles De Ketelaere, Noa Lang en Ruud Vormer”, zegt Mannaert aan het weekblad.

En dus zal er geduld uitgeoefend moeten worden. “Die laatste is toch hét symbool van ons succes van de voorbije jaren. We hebben veel nieuwe spelers en een nieuwe trainer. We zullen tijd nodig hebben om op kruissnelheid te komen.”