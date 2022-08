Hein Vanhaezebrouck haalt stevig uit in dossier van Casper Nielsen

Bij AA Gent moeten ze een oplossing vinden om Tarik Tissoudali te vervangen. En dan valt de naam van Casper Nielsen...

De blessure van Tissoudali is een fikse streep door de rekening van de Buffalo’s. “Tarik is absoluut iemand met kwaliteiten en het wordt een flinke opdracht om hem te vervangen. Zeker niet als je gebonden bent aan financiële beperkingen, dan is dat dubbel zo moeilijk”, zegt Hein Vanhaezebrouck aan Het Laatste Nieuws.

“Iedereen zoekt zulke spelers. We zoeken nog iets offensief want we zitten daar iets te scherp. We rekenen ook wel op onze jonge gasten: Fofana en Salah doen het op training heel goed. Zolang we niet iemand extra vonden, zullen zij zeker meer minuten maken.”

Want Casper Nielsen was ideaal geweest als aanvulling bij AA Gent. “Daar zeg ik niets over. Het is geweten dat we een poging deden en dat had kunnen lukken, als we heel snel hadden gedaan wat we moesten doen maar het sleepte iets te lang aan.”