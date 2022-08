Noa Lang mag transfer vergeten: "Zou graag zijn ploegmaat zijn, maar..."

Noa Lang maakte zelf duidelijk dat hij deze zomer hoe dan ook zou vertrekken bij Club Brugge, maar zover is het nog niet.

Al van tijdens de winterstop maakte Noa Lang duidelijk dat hij dit seizoen bij een andere ploeg wil spelen. Zeker AC Milan kwam daarbij hard in beeld.

Ondertussen zijn we al augustus en speelt Noa Lang nog altijd bij Club Brugge, ondanks een groot afscheidsinterview nog voor de competitie gespeeld was eind vorig seizoen.

Voor analist Alexandre Teklak is het duidelijk dat er geen transfer meer komt deze zomermercato voor Noa Lang. “Het is een geweldige jongen, ik zou graag zijn ploegmaat zijn. Maar op het veld is hij onuitstaanbaar”, schrijft Teklak in La Dernière Heure.

“Er zitten ook teveel hoogtes en laagtes in zijn spel: ik snap dat Ajax hem liet gaan. Ik zeg niet dat er geen aanbiedingen zullen zijn, maar zijn attitude riskeert een aantal kandidaten af te schrikken.”