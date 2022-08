KV Mechelen hoopt twijfels te verbannen tegen Union: "Ik zag ze deze week een ongelooflijke wedstrijd spelen"

KV Mechelen is slecht gestart dit seizoen. Met 0 op 6 nu Union ontvangen is geen cadeau. "We moeten die nul wegvegen om de twijfels weg te nemen", beseft verdediger Thibaut Peyre.

Peyre wil vermijden dat de twijfels in de hoofden van de spelers gaan kruipen. "Ecoute, dat is exact wat we trachten te vermijden. Na een 0 op 6 denk je automatisch: Ai, het zal toch niet… Het kot staat nog niet in brand, maar tegen Union moeten we wel de nul wegvegen om de twijfels van ons af te schudden", zegt hij in GvA. Maar Union wordt wel geen makkelijke klant. Deze week maakten ze nog indruk tegen Rangers. "Ik was erbij aan Den Dreef. Ik wilde met mijn eigen ogen kunnen vaststellen hoe ­Union zijn mannetje zou staan tegen een verliezend Europa League-finalist", vertelt Peyre over zijn ex-ploeg. "Ik zag een ongelooflijke wedstrijd. Een agressief en solide Union tegenover Rangers dat diep teleurstelde. Maar ­opgelet: de terugmatch op Ibrox wordt nog chaud."

Lees ook... Marc Brys stuurt OH Leuven op boksles in aanloop naar duel met Antwerp





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Antwerp - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (07/08).