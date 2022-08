Transfernieuws en Transfergeruchten 06/08: Januzaj - Dessers - Ortola - Mendoza

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 06/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Januzaj - Dessers - Ortola - Mendoza

Toenadering compleet: 'Cyriel Dessers heeft meerjarig droomcontract binnen, Genk vangt miljoenen'

Met drie doelpunten en een assist is Cyriel Dessers als een komeet begonnen aan het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. (Lees meer)

Adnan Januzaj lijkt niet geïnteresseerd in een transfer naar Antwerp

Volgens verschillende bronnen had Antwerp wel interesse in Adnan Januzaj. De Rode Duivel is transfervrij sinds zijn contract bij Real Sociedad afliep, maar Antwerp is - voorlopig? - niet wat hij zoekt. (Lees meer)

'Barcelona dicht bij volgende transfer'

Marcos Alonso lijkt Chelsea dan uiteindelijk toch nog te gaan verlaten. Hij zou voor zo'n tien miljoen euro de nieuwe aanwinst van Barcelona moeten gaan worden.