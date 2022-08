Transfernieuws en Transfergeruchten 07/08: Mertens - Dessers - Okazaki - Carstensen - Murara Neto

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 07/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Mertens - Dessers - Okazaki - Carstensen - Murara Neto

'Racing Genk heeft akkoord bereikt over transfer van Cyriel Dessers'

De kogel lijkt door de kerk. Cyriel Dessers heeft naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste match voor Racing Genk gespeeld. (Lees meer)

Shinji Okazaki traint mee bij STVV

Pakt STVV na de komst van Shinji Kagawa opnieuw uit met een Japanse stunt? Vanaf maandag traint immers Shinji Okazaki mee bij de Truienaars. Okazaki is Japans recordinternational en behaalde in 2016 de titel met Leicester City in de Premier League. (Lees meer)

🎥 Duizenden fans staan Mertens op te wachten in Istanbul

Dries Mertens is aangekomen in Istanbul, samen met vrouw Kat Kerkhofs en zoontje Ciro. Ook die andere aanwinst van Galatasaray, Lucas Torreira, zat in de privéjet. Toen ze landen stond er hen een ware mensenmassa op te wachten. (Lees meer)