Makhtar Gueye spreekt over vertrek bij KV Oostende en transfer naar Burnley

Dat Vincent Kompany in de Jupiler Pro League wil komen shoppen voor Burnley is ondertussen geen geheim meer.

Eén van de namen uit de Belgische competitie die bij Burnley genoemd wordt is aanvaller Makhtar Gueye van KV Oostende. Bij de kustploeg blijft zijn rol voorlopig beperkt tot enkele korte invalbeurten, iets waar Gueye het duidelijk moeilijk mee heeft.

Over een transfer naar Burnley is hij evenwel duidelijk. Aan La Dernière Heure laat hij weten dat er nooit een gesprek heeft gehad met Vincent Kompany over een mogelijke transfer.

Burnley haalde de voorbije weken vier spelers weg uit de Jupiler Pro League. Gueye zou liever een stap vooruit zetten in ons land en naar een Belgische topploeg vertrekken.