STVV test 36-jarige recordinternational en Premier League-kampioen

Pakt STVV na de komst van Shinji Kagawa opnieuw uit met een Japanse stunt? Vanaf maandag traint immers Shinji Okazaki mee bij de Truienaars. Okazaki is Japans recordinternational en behaalde in 2016 de titel met Leicester City in de Premier League.

De 36-jarige aanvaller verzamelde al 119 caps bij Japan en speelde van 2015 tot 2019 voor Leicester. Daarna ging het naar Spanje waar hij voor Malaga, Huesca en Cartagena speelde. Hij is nu transfervrij en wil nog doorgaan. Uiteraard kwam hij daarbij uit bij STVV, met zijn Japanse eigenaars. Hij heeft zichzelf aangeboden, weet Het Nieuwsblad. Vanaf maandag wil hij voluit meetrainen en proberen een contract te versieren. Maar dat zal niet zomaar gebeuren, want hij zal Bernd Hollerbach moeten overtuigen.