Transfernieuws en Transfergeruchten 08/08: Arnautovic - Dewaest - De Sart - Avenatti - Mighten

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 08/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Arnautovic - Dewaest - De Sart - Avenatti - Mighten

'Standard gaat voor aanvaller Nottingham Forest'

La Dernière Heure laat weten dat Standard zijn pijlen richt op Alex Mighten (20). De Engelse flankaanvaller viel afgelopen weekend nog in bij Nottingham Forest, dat op de openingsspeeldag van de Premier League onderuit ging bij Newcastle United. Het is dan ook maar zeer de vraag of de belofte-international haalbaar is voor de Rouches.

'Manchester United doet bod op Arnautovic'

Manchester United heeft een bod uitgebracht op Bologna-aanvaller Marko Arnautovic (33). Dat bevestigde de zaakwaarnemer van de Oostenrijker. United bood een transfersom van acht miljoen, dat via bonussen tot tien miljoen zou kunnen oplopen.

'Nigeriaanse spits op weg naar Racing Genk'

HBVL laat weten dat Victory Beniangba (19), een Nigeriaanse spits, op weg is naar Racing Genk. Beniangba, die afgelopen seizoen zeven keer scoorde voor het Egyptische El Gaish, zou in eerste instantie ervaring gaan opdoen bij Jong Genk in de Challenger Pro League.