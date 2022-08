Oplossing in de maak voor Sébastien Dewaest? Ervaren verdediger wordt aan staartploeg gelinkt

Het is stil rond Sébastien Dewaest (31). Na zijn uitleenbeurt aan OH Leuven keerde de verdediger in het tussenseizoen tegen wil en dank terug bij Racing Genk, waar hij geen toekomst meer heeft.

Dewaest traint niet met de A-kern en hoopt weldra een transfer te maken. La Dernière Heure laat weten dat Seraing concrete interesse toont in de robuuste centrale verdediger. Dewaest was vorige week ook aandachtig toeschouwer in Seraing-KV Kortrijk. Dewaest moet Seraing de nodige stabiliteit en ervaring bijbrengen. Met meer dan 230 wedstrijden in de Belgische hoogste klasse kent Dewaest het klappen van de zweep. Seraing begon dramatisch aan het seizoen. Les Métallos staan na drie speeldagen afgetekend laatste zonder punten.