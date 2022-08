Kan Antwerp overbodige middenvelder slijten? 'Eerste bod geweigerd, JPL-club drukt door'

De bij Standard opgeleide Alexis De Sart (25) verkaste in 2019 van STVV naar Antwerp. Op de Bosuil kon de centrale middenvelder moeilijk zijn stempel drukken. Vorig seizoen werd De Sart uitgeleend aan OH Leuven.

Alexis De Sart keerde in het tussenseizoen terug bij de Great Old, maar de middenvelder was een van de spelers die van Mark van Bommel te horen kreeg andere oorden te mogen opzoeken. De Sart houdt zijn conditie intussen al een tijdje bij de B-kern op peil.

GVA laat weten dat KV Kortrijk De Sart graag wil inlijven. Een eerste bod werd door Antwerp van tafel geveegd, maar de Kerels willen doordrukken voor de centrale middenvelder.

De Sart kwam in totaal 42 keer in actie voor de Great Old, waarin hij goed was voor drie assists en een doelpunt. De Sart ligt nog tot medio 2024 onder contract op de Bosuil.