Promovendus Westerlo blijft zich maar versterken en shopt nu ook in Engeland

Westerlo is het seizoen bemoedigend begonnen met 3 op 6 en twee sterke collectieve prestaties. De troepen van De Roeck zijn deze zomer ook flink versterkt.

Het is met drie en mogelijk vier dalers voor alle teams alle hens aan dek dit seizoen. Zo ook bij promovendus Westerlo, dat met 3 op 6 goed begon aan het seizoen en ook mooi voetbal op de mat brengt.

Stoke City

Toch blijft het de markt afspeuren naar versterkingen. In die optiek is het nu ook uitgekomen bij Ibrahima Sy. Die zou zelfs al zijn medische testen hebben afgelegd volgens Engelse bronnen.

Sy is een 19-jarige verdedigende middenvelder van Stoke City, een team uit The Championship in Engeland. Sy kreeg er weinig kansen in de A-kern en moest het vooral bij de U23 doen, nu kan hij dus naar het hoogste niveau in België.