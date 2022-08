Vanhaezebroeck ziet met uitvallen Hjulsager ziekenboeg Gent nog groter worden: "Het is hopen op jongens die gaan terugkeren"

KAA Gent pakte vannamiddag zijn eerste driepunter van het seizoen tegen KVC Westerlo. Andrew Hjulsager moest de strijd vroegtijdig staken met een blessure aan zijn enkel. Kopzorgen voor Hein Vanhaezebroeck, want hij ziet de ziekenboeg enkel groter worden door het uitvallen van de middenvelder.

Kopzorgen voor Hein Vanhaezebroeck want met het geblesseerd uitvallen van Andrew Hjulsager wordt de ziekenboeg van KAA Gent enkel nog groter. Met Núrio Fortuna, Julien de Sart, Vadis Odjidja-Ofoe, Elisha Owusu, Tarik Tissoudali en Laurent Depoitre liggen er al zes Buffalo's in de lappenmand. "Wat blessures betreft blijft het tegenzitten voor ons. De blessure van Hjulsager is een nieuwe tegenvaller omdat we op het middenveld nog weinig mensen beschikbaar hebben. We moeten dus meer en meer met jonge gasten spelen", zegt coach Hein Vanhaezebrouck op de persconferentie na de wedstrijd.

"Gezien de omstandigheden aarzel ik nooit om die jonge gasten te brengen. Dat heb ik ook in het verleden altijd gedaan", gaat de trainer van de Buffalo's verder. "Ondanks de blessure van Hjulsager overheerst natuurlijk het goede gevoel van de drie punten. Al vallen er vijf uit bij wijze van spreken, als je drie punten hebt, dan ben je daar uiteraard tevreden mee. De rest lossen we wel op naar de toekomst toe", maakt Vanhaezebrouck duidelijk. "We hebben vrijdag al match tegen KV Oostende en daarna donderdag een Europese match. Vanaf dan begint het echt volop met twee wedstrijden per week tot in november. We moeten ons dus absoluut wapenen om daar tegen bestand te zijn. Het is hopen op jongens die gaan terugkeren", beseft Hein Vanhaezebrouck.

Er moet wel nog iets bij hé, dat is duidelijk!

"Er moet wel nog iets bij hé, dat is duidelijk. Anders geraken we er niet. Dat is overduidelijk denk ik", zegt Vanhaezebrouck over z'n kern. Op de vraag of hij nu nog meer zal aandringen bij het bestuur voor inkomende transfers heeft de coach van Gent het volgende te zeggen: "Ik blijf altijd dezelfde. Wat ik vraag is eigenlijk al heel de tijd dat ik hier ben hetzelfde". Of Gent nog actief zal zijn op de transfermarkt valt af te wachten, maar een extra middenvelder en aanvaller lijkt absoluut geen overbodige luxe.