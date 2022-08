Joseph Paintsil ziet opmerkelijke verandering bij Genk: "Doet denken aan Philippe Clement"

Joseph Paintsil speelt zondag tegen Zulte Waregem zijn honderdste wedstrijd voor de Limburgers.

De komst van Wouter Vrancken zorgt voor een positieve vibe, zo weet de Ghanees die in de zomer van 2018 bij Racing Genk arriveerde, te vertellen.

Enkel Bryan Heynen ligt van de huidige kern langer onder contract. “Het maakt me trots. Het is niet evident om zo veel wedstrijden te spelen voor een club als Genk”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

De klik met Wouter Vrancken is groot. “Het is een coach die heel goed is in de omgang met de spelers. Hij geeft ons vertrouwen. Zijn kijk op het voetbal en de manier waarop hij ons laat spelen doet me heel hard denken aan mijn eerste seizoen in Genk onder Philippe Clement.”

“Het jaar dat we kampioen zijn geworden. Door voortdurend in beweging te zijn is het voor tegenstanders heel moeilijk om ons van de bal te houden. Zo creëren we ruimtes voor elkaar en daar profiteren we allemaal van.”