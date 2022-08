Degryse voelt de spanning bij Carl Hoefkens: "Maar sterkhouders zijn van goede wil"

Club Brugge moet dringend punten pakken. Gebeurt dat niet, dan wordt er automatisch naar de trainer gekeken.

Het is op dit moment geen geschenk om trainer van Club Brugge te zijn. De transferzomer heeft blauwzwart aardig door elkaar geschud.

Marc Degryse was vrijdag aanwezig op de persconferentie van Carl Hoefkens. “Het moet toch zijn dat hij de druk voelt. Op zich is dat niet erg, maar ja... Hij zei het zelf daarnet”, zegt de analist in Het Laatste Nieuws. “Vroeger was dat zo bij Anderlecht, nu is dat bij Club zo: je moet elke match gewoon winnen. En het liefst met goed voetbal. Deze match winnen is eigenlijk belangrijker voor Carl dan voor Club.”

Want de spanning is echt wel te snijden. “Je merkt dat aan zijn communicatie. Die was nu zeker niet dramatisch, maar je voelt het wel. Ik weet niet hoe hij voor de groep spreekt. Maar als je zenuwachtig bent, weten de ervaren mannen dat, hé.”

“Zijn geluk is dat Mignolet, Vanaken en de andere sterkhouders van goeie wil zijn. Maar het mag wel niet zo zijn dat ze over een maand of twee denken: 'Met deze trainer geraken we geen stap vooruit.' Want dan zullen ze dat wel laten blijken. Goed, dat is nu helemaal niet aan de orde.”