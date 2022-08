'Mazzu stelt bestuur Anderlecht vervanger voor Amuzu voor'

Francis Amuzu is voorlopig nog speler van Anderlecht, maar binnen de bestuurskamers wordt bekeken wat er met hem moet gebeuren.

Volgens transferspecialist Sacha Tavolieri is Anderlecht in tweestrijd over het lot van Francis Amuzu.

Hij heeft een overeenkomst tot midden 2024, maar gezien de eisen van zijn entourage is een contractverlenging voor Anderlecht financieel onmogelijk.

Daarom lijkt het paarswit beter om hem nu toch nog van de hand te doen. Volgens Tavolieri heeft Felice Mazzu al een opvolger voor ogen.

De trainer van Anderlecht denkt daarbij aan Loïc Lapoussin. De twee werkten al samen bij Union en Lapoussin past perfect in de speelstijl van Mazzu.